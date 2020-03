Emergenza coronavirus, quando finirÃ ? Scienziato di Vittoria: vaccino in autunno

Salute e benessere

Quando passerà l’emergenza coronavirus? E’ la domanda che ci si pone ogni giorno. Una domanda acui al momento non può essere data una risposta certa. Le speranze iniziali di tanti erano legate alla bella stagione, dato che solitamente le alte temperature contribuiscono a debellare i normali virus dell'influenza: speranze però basate per ora sul nulla, considerando che il Covid19 è un virus nuovo di cui anche gli esperti conoscono pochissimo. L’unica salvezza è il vaccino per il coronavirus che secondo molti scienziati potrebbe essere pronto in autunno.Ad affermarlo è un esperto, lo scienziato siciliano Andrea Carfi,originazio di Vittoria, a capo della ricerca sulle malattie infettive dell'azienda biotech americana di Cambridge, Massachusetts, che per prima ha elaborato un vaccino sperimentale contro il coronavirus e ora lo sta testando su 45 volontari. In un'intervista esclusiva a L'Espresso, Carfi ha detto che per medici e anziani il vaccino può essere pronto in autunno e la sua distribuzione di massa potrebbe iniziare il prossimo anno. «L'utilizzo della tecnologia dell'Rna ci ha permesso di andare molto rapidamente. Siamo cautamente ottimisti: l'obiettivo è arrivare alla fase 3 in autunno per ottenere l'approvazione del vaccino nel 2021», spiega Carfi.