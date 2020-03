Salute e benessere

Dieta senza carboidrati per dimagrire 3 kg: menu settimanale Dieta senza carboidrati per dimagrire 3 kg: menu settimanale

La dieta senza carboidrati è una dieta senza pane e senza pasta che può far dimagrire fino a 3 kg in una settimana. E’ una dieta ipocalorica che aiuta ad eliminare la massa grassa. Durante la dieta bisogna però seguire una buona attività fisica anche da casa. La dieta senza carboidrati si basa su un menù settimanale semplice da seguire, un menù che si basa sul consumo di molta frutta e verdura ma non solo. Vediamo nel dettaglio lo schema settimanale indicativo per dimagrire fino a 3kg in una settimana. Prima però raccomandiamo di chiedere il parere del proprio medico od i uno specialista.Inoltre evidenziamo che chi soffre di patologie importanti come il diabete e non solo non deve seguire nessuna dieta senza il parere del proprio medico di famiglia in quanto potrebbe avere degli efftti negativi per la salute. Ecco lo schema della dieta senza carboidrati. Lunedì: colazione con un bicchiere di latte vaccino scremato o latte di mandorla senza zucchero e una mela. Pranzo: carne magra alla piastra e radicchio in insalata. Spuntino pomeridiano: uno yogurt magro. Cena: pesce magro al vapore, spinaci al vapore con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva.Martedì: colazione con un bicchiere di latte scremato, una mela o 30 grammi di frutta secca. Pranzo: fagioli cannellini o borlotti all’aceto/pomodoro + zucchine alla griglia o bollite condite con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva. Spuntino: uno yogurt magro con 10 grammi di pinoli. Cena: pesce magro al cartoccio e pomodorini. Mercoledì: colazione con un bicchiere di latte vaccino magro o di soia, una pera o altra frutta di stagione o 30 grammi di frutta secca. Pranzo: 300 grammi di vitello alla griglia + insalata mista condita con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva. Spuntino: uno yogurt magro con 10 grammi di frutta secca a piacere. Cena: ricotta vaccina magra, melanzane grigliate o broccoli al vapore o bietole al vapore.Giovedì: colazione con un bicchiere di latte vaccino magro o di soia + un frutto fresco o 30 grammi di frutta secca. Pranzo: 150 grammi di bresaola o prosciutto crudo sgrassato + verdura bollita condita con un cucchiaino d’olio extra vergine d’oliva. Spuntino: 10 grammi di noci o altra frutta secca a piacere. Cena: pesce magro alla piastra + asparagi. Venerdì: colazione con uno uno yogurt magro. Pranzo: frittata di albumi d’uovo, insalata mistacondita con un cucchiaino di olio evo. Spuntino: 10 grammi di mandorle. Cena: 100 grammi di lenticchie lesse o inestrone di verdure.Sabato: colazione con un bicchiere di latte vaccino scremato o di soia, un frutto fresco o 30 grammi di frutta secca. Pranzo: pollo alla piastra + pomodori in insalata. Spuntino: 10 grammi di arachidi. Cena: 300 grammi di merluzzo lesso, insalata e pomodori conditi con un cucchiaino di olio evo. Domenica libera.