Tisana composita all'arancia dolce, favorisce termogenesi: ricetta

La tisana composita all’arancia dolce favorisce la termogenesi aiuta a dimagrire. E’ tra le tisane con un grande potere energizzante oltre a fornire benessere all’organismo. L’arancia in genere mostra un’attività termogenetica selettiva, che aiuta a ridurre il peso corporeo, ma soprattutto a migliorare il rapporto fra massa magra e massa grassa. In più ha un potere energizzante e aumenta le perfomance fisiche. Ma vediamo come si prepara la tisana all’arancia dolce. Per preparare questo infuso usa 5 cucchiai di anice stellato, 2 cucchiai di bacche di ginepro, 2 cucchiai di scorze di arancia dolce, un cucchiaio di radice di liquirizia.Metti un cucchiaino di miscela in 200 ml d’acqua fredda e porta a ebollizione. Lasci in infusione per un paio di minuti e poi filtra.