Cucina

Petto di pollo alle olive, ricetta light per dieta Petto di pollo alle olive, ricetta light per dieta

Il petto di pollo alle olive è tra le ricette light facili da preparare e gustose da mangiare. E’ una ricetta ideale quando si seguire una dieta proteica. Ecco gli ingredienti che occorrono per preparare la ricetta light veloce. Ingredienti: petto di pollo, pomodorino, olive, aglio, prezzeolo e farina. Vediamo come si prepara. Tagliare i pomodorini in 4 parti, denocciolate le olive e tagliatele a pezzetti. Sbattere le fette di petto di pollo e passatele nella farina in cui avrete messo un cucchiaino di sale. Fate imbiondire uno spicchio d'aglio in una padella con un filo d'olio, quindi mettete le fettine di petto di pollo.Fate rosolare il petto di pollo da entrambe i lati, poi aggiungere i pomodorini, le olive ed il prezzemolo tritato. Coprite con un coperchio, abbassate la fiamma e fate cuocere ancora un paio di minuti. Sollevate lo spicchio d'aglio, aggiustate di sale e aggiungete il pepe, quindi servite il petto di pollo con i pomodorini e le olive verdi nei piatti.