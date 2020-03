Moda e spettacolo

Mina, la tigre di Cremona compie 80 anni: auguri Mina, la tigre di Cremona compie 80 anni: auguri

Icona della musica e del costume, presenza forte nella storia della tv italiana, Mina compie oggi 80 anni e il suo compleanno è un'occasione per gli italiani di lasciarsi andare all'affetto per un mito nazionale e anche al piacere delle sue canzoni in tempi difficili. Potrebbe essere questo l’ennesimo traguardo della già incredibile carriera di Mina: riuscire a rivelare 'Il cielo in una stanza', nonostante l’obbligo di rimanere chiusi in casa, accerchiati dalla paura e l’incertezza. Mina Anna Maria Mazzini, soprannominata la “Tigre di Cremona”, ma nata a Busto Arsizio il 25 marzo del 1940, nel corso della sua carriera, iniziata alla fine degli anni ’50, ha interpretato più di 1.500 brani, incluse pietre miliari della canzone italiana come “Tintarella di Luna” e “Grande Grande Grande”.Un’artista moderna ed eclettica, con doti canore straordinarie che l’hanno portata a cantare in diverse lingue, tra cui l’inglese, il francese, lo spagnolo, il tedesco e il giapponese, interpretando generi che spaziano dalla canzone napoletana alla musica classica, dalle cover dei Beatles alle sperimentazioni nel jazz.