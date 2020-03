Cultura

L'amore ai tempi del Covid L'amore ai tempi del Covid

Ragusa -Splendida iniziativa quella dell’editrice palermitana Sellerio e dell’autore Antonio Manzini di aver messo gratuitamente a disposizione di tutti (il pdf è scaricabile dal sito www.sellerio.it), con l’invito ad una donazione allo Spallanzani, il racconto “l’amore ai tempi del covid 19”. Manzini si muove sul suo terreno di caccia: il commissario (pardon, il vice questore) Rocco Schiavone, la sua squadra, la collega della scientifica, l’isolamento forzato in rispetto dei Dpcm, in una Aosta silenziosa e austera come non mai.Ed ecco che arriva il caso su cui indagare. Un uomo morto nella vasca da bagno fulminato dal phon immerso nell’acqua. Il tutto in un appartamento di 90 metri quadri in cui si ammassa(va)no la vittima, la di lui mogliera (oddio troppi montalbano sulla coscienza), due figli, un maschio ed una femmina, che dir pestiferi è un complimento, i suoceri e il cognato (fratello della moglie e figlio dei succitati suoceri) cocainomane. Da parte sua Schiavone trova un minimo di equilibrio e pausa dai dèmoni che lo tormentanoo nella sua casa dove trova Gabriele l’adolescente vicino di appartamento e praticamente ‘adottato’ insieme alla madre, che porta la cagnetta di Rocco, Lupa, “18 volte al giorno a pisciare pur di uscire”.Non sono così carogna, nonostante questi tempi tristi e pericolosi, di rivelare il finale. Importa il quadro, e la descrizione, e la cronaca, che Manzini fa di questa emergenza sanitaria e sociale e delle surreali conseguenze nelle vite di tutti noi. Leggendola con gli occhi disincantati, cinici ma non estranei di Rocco Schiavone. Poi la pagina finale, che, pur senza voler essere consolatoria, si apre ad una timida speranza. (daniele distefano)