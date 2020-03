Sindaco di Modica in diretta con Barbara D'Urso: donna rientrata da Pavia

Attualità

Modica - Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, in diretta oggi su Canale 5 con Barbara D’Urso per parlare dell’assurda vicenda del rientro di una donna di 73 anni da Pavia a Modica. “La donna - ha detto Abbate - che aveva tosse e febbre è attualmente ricoverata in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore di Modica”. Il sindaco ha raccontato che la donna ha preso due aerei, uno domenica mattina da Milano a Roma alle ore 7 ed il secondo da Roma per Catania alle 9,20.Poi su un taxi è arrivata a Modica, dove si è sentita male ed ha chiamato il 118. Dopo il tampone positivo al Covid la donna è stata ricoverata nel nosocomio modicano. La D’Urso ha invitato tutti i passeggeri dei due voli a mettersi in quarantena e poi ha chiesto al Ministro del Sud, Giuseppe Provenzano, come è possibile che succede tutto questo. Il ministro ha rassicurato che i controlli saranno più serrati nei prossimi giorni.