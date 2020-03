Coronavirus Ragusa, 22 positivi al Covid: 8 ricoverati a Modica

Attualità

Ragusa – I positivi al Covid 19 in provincia di Ragusa sono 22 di cui 8 ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica. In particolare 7 si trovano ricoverati nel reparto di Malattie Infettive e uno in Rianimazione. La donna ricoverata in Rianimazione è in gravi condizioni. Due pazienti sono stati dimessi ieri dal reparto di Malattie Infettive e si trovano in quarantena nelle loro abitazioni.Le altre persone 14 positive al Covid 19 al momento non necessitano di ricovero in ospedale e sono in quarantena nelle loro abitazioni.