Coronavirus Modica, Giovanni Boroli e la moglie donano 2 ventilatori polmonari

Ragusa, 25 marzo 2020 – Sono arrivati di prima mattina i coniugi Boroli Giovanni e Isabelli Focali, una coppia del novarese che da tempo ha deciso di vivere nella nostra Sicilia, precisamente a Rosolini, consegnando al direttore sanitario del presidio ospedaliero di Modica, dott. Piero Bonomo, i primi due ventilatori polmonari che serviranno, in questo periodo di emergenza da covid-19, a dare risposte più veloci ed efficaci ad uno dei problemi maggiormente critici di questo momento: la carenza di macchinari nelle strutture ospedaliere.Il direttore Bonomo ha ringraziato la coppia sottolineando che la loro donazione dimostra grande solidarietà e un forte senso civico da parte dei cittadini. La Direzione generale dell’Azienda Sanitaria ringrazia tutti coloro che in queste ore fanno sentire vicinanza e affetto. Avere questi respiratori ci permette di spostare il paziente con agilità da una struttura all’altra. In particolare, averli in donazione, ci consente di poterne disporre immediatamente. In questi giorni di emergenza sono in tanti a sostenere gli operatori sanitari che stanno facendo un lavoro straordinario ventiquattrore su ventiquattro.Tanti cittadini stanno facendo la loro parte anche con piccoli pensieri. Foto: Piero Bonomo.