Attualità

Coronavirus, il sindaco di Modica in diretta da Barbara D'Urso Coronavirus, il sindaco di Modica in diretta da Barbara D'Urso

Modica – Emergenza coronavirus: il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, oggi pomeriggio sarà in collegamento in diretta alle ore 16,30 a Pomeriggio Cinque, il programma televisivo condotto da Barbara D’Urso su Canale 5. Sempre oggi pomeriggio alle ore 15 il sindaco sarà in diretta su Telecolor. Il primo cittadino di Modica, ieri, ha pubblicato su Facebook un video denuncia su una donna modicana arrivata da Pavia e subito dopo ricoverata al Maggiore di Modica perchè positiva al Covid 19. La donna ieri sera è stata trasferita nel reparto di Rianimazione dove si trova attualmente ricoverata in gravi condizioni.Sempre ieri la polizia locale di Modica ha ricostruito i suoi movimenti. Sono stati messi in quarantena tutti i membri della famiglia del tassista che era partito da Modica per andare a prenderla all'aeroporto di Fontanarossa. Lo stesso, ascoltato dagli inquirenti, ha dichiarato di non aver avuto nessun contatto al di fuori della propria famiglia se si fa eccezione per un uomo che è stato accompagnato questa mattina a Giarratana dove ha la moglie che risiede in un centro di accoglienza. Il passeggero del taxi, un cittadino nigeriano, è stato rintracciato e messo in quarantena.Agli agenti ha dichiarato di essersi recato presso un negozio che vende carne islamica in viale Medaglie d’Oro per fare la spesa. L’attività è stata chiusa immediatamente e messo in quarantena il proprietario insieme agli altri due coinquilini.