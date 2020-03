Sicilia

Coronavirus Sicilia, Lega Ars: Roma attivi produzione di dispositivi protezione individuale Coronavirus Sicilia, Lega Ars: Roma attivi produzione di dispositivi protezione individuale

Palermo - “Le ordinanze e le misure predisposte dal governo Musumeci hanno sin qui tenuto i numeri sotto controllo. Sappiamo che la crescita in alcune città dipende soprattutto dal rientro di chi risiedeva al Nord e per primi abbiamo chiesto al governo centrale il blocco dei treni. Ora non serve fare polemiche, il governo regionale ha mostrato sin qui grande responsabilità e senso delle istituzioni anche sul versante degli sbarchi sullo Stretto. Infatti grazie all’interlocuzione con i Prefetti di Reggio e di Messina e alla messa in campo del Corpo Forestale regionale, il Presidente Musumeci ha potuto assicurare i controlli su tutti i pendolari e non.Bisogna tenere l’attenzione alta senza sensazionalismi, tuttavia è il momento, visto la denuncia del capo della Protezione Civile Borrelli, di mettere in produzione tutto quello che è necessario. Mascherine, occhiali, guanti, ventilatori, tute. La speculazione internazionale è diventata inarrestabile e assistiamo di fatto del blocco del mercato per questi dispositivi. Chiediamo quindi al Governo regionale di farsi interlocutore, come finora è stato, per richiedere al Governo centrale la messa in produzione interna di ciò che serve per fronteggiare l’emergenza.Servono scelte forti per superare questo momento, tutti insieme, politica, istituzioni e società civile, possiamo farcela.” Lo hanno dichiarato congiuntamente Antonio Catalfamo, capogruppo all’Ars per Lega Sicilia per Salvini Premier, i deputati della Lega Marianna Caronia, Giovanni Bulla e Orazio Ragusa