Covid 19 Modica, indifferenziata porta a porta per chi Ã¨ in quarantena

Modica - Misure anti COVID – 19. Parte l’indifferenziata porta a porta per chi è in quarantena a Modica. Da domani e dopodomani saranno distribuiti i sacchetti per la racconta indifferenziata a tutte quelle persone che sono costrette a rispettare il periodo di quarantena al fine di fronteggiare il diffondersi del coronavirus. Lo comunica l’assessore all’Ecologia, Pietro Lorefice. Il servizio di raccolta porta a porta dell’indifferenziata (i soggetti in quarantena non faranno quelle differenziata per motivi legati alla prevenzione) sarà attivo già da venerdì 27 marzo p.v. e con cadenza giornaliera.Tutti i soggetti oltre i sacchetti saranno dotati di un vademecum sul comportamento da tenere attese le loro condizioni. Sarà cura dell’assessorato operare gli aggiornamenti, il servizio terminerà alla fine della quarantena, e fornire i sacchetti necessari.