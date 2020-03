Coronavirus Pozzallo, le regole per smaltire i rifiuti per chi Ã¨ in isolamento o quarantena

Economia

Pozzallo - Coronavirus Pozzallo, nuove modalità di smaltimento dei rifiuti per chi è in isolamento o quarantena. La lotta contro il Coronavirus richiede notevoli sforzi da parte di tutti, proprio perché sta cambiando gli aspetti della nostra vita quotidiana, specialmente le nostre abitudini. Come sapete, a Pozzallo, da alcuni mesi è stato avviato un nuovo servizio di raccolta differenziata dei rifiuti che sta dando ottimi risultati e che prevede giorni diversi per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti da differenziare.Tuttavia, a seguito delle indicazioni ricevute dalla Regione Sicilia e dall’Istituto Superiore di Sanità per minimizzare i rischi sia per gli operatori della filiera dei rifiuti che per gli stessi cittadini, tutti coloro che sono in isolamento, in quarantena o peggio sono risultati positivi al tampone per il coronavirus hanno l’obbligo di inserire tutti i rifiuti (carta, plastica, metalli, vetro e umido, indifferenziato) in un unico sacco e non devono fare la raccolta differenziata seguendo le prescrizioni che trovate nel poster dell’Istituto Superiore di Sanità.La raccolta avverrà a giorni alterni, il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Il sacco, contenete i rifiuti, dovrà essere deposto davanti casa a nel rispetto degli orari vigenti ovvero dalle 21.00 alle ore 06.00 del giorno successivo di raccolta. All’uopo sarà dedicato un servizio specifico che inizierà con la raccolta di venerdì 27 marzo.