Attualità

Vittoria, carenza idrica, potenziato il servizio

Vittoria - La Commissione straordinaria è in stretto contatto con la Prefettura di Ragusa per trovare le soluzioni più opportune per fronteggiare le criticità legate all'approvvigionamento idrico in alcune zone della città. Già da venerdì gli uffici hanno potenziato il servizio mettendo a disposizione dei cittadini tre autobotti per far fronte alle richieste pervenute. Sono altresì in corso valutazioni circa la possibilità di ottenere da Siciliacque la collaborazione per garantire una maggiore portata d'acqua da distribuire, anche modificando l’accordo già in atto ed anche per un maggior onere economico da parte del comune di Vittoria.“Della questione questa mattina abbiamo anche interessato il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, che si è subito reso disponibile a supportare le richieste del comune verso Siciliacque SpA. – Commenta la Commissione straordinaria. Inoltre, con gli uffici regionali competenti, a finanziare un progetto d'intervento sulla rete idrica vittoriese, che da troppi anni, per la sua vetustà e per i mancati dovuti interventi di ristrutturazione, versa in condizioni critiche. In un momento così delicato e sensibile per la vita della città di Vittoria, la Commissione Straordinaria rivolge, pertanto, un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Sicilia ed al Prefetto Filippina Cocuzza per il sostegno e la disponibilità che hanno mostrato per tentare di risolvere l’annoso problema idrico di Vittoria”.