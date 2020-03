Attualità

Maltempo, allerta arancione: chiuso ingresso di Marina di Modica

Modica - Per domani dichiarata allerta arancione. Chiuso l’ingresso di Marina di Modica. L’obiettivo è di evitare inondazioni a causa delle piogge. A motivo del peggioramento delle condizioni meteo per domani, mercoledì 25 marzo, previste sul territorio è stata dichiarata allerta con livello arancione. Per tale ragione il sindaco, Ignazio Abbate, ha disposto la chiusura al transito, con apposite barriere, il primo ingresso della frazione di Marina di Modica al fine di evitare che un’eventuale pioggia copiosa possa convogliarsi, con torrenti d’acqua, all’interno del centro abitato determinando inondazioni alle case e ai terreni.