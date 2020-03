Attualità

Forte maltempo in Sicilia: domani allerta arancione Forte maltempo in Sicilia: domani allerta arancione

Ragusa – Allerta meteo arancione per domani in Sicilia. Lo annuncia il Dipartimento della Protezione Civile della Sicilia. Sul sito della Protezione Civile si legge: dalle prime ore di domani, mercoledì 25 marzo 2020, e per le successive 24-36 ore, si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensita', frequente attivita' elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento. Si prevedono, inoltre, venti da forti a burrasca a prevalente componente nord-orientale. possibili mareggiate sulle coste esposte.Diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati generalmente elevati; da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a puntualmente elevati su Sicilia occidentale; da isolate sparse, anche a carattere di rovescio, sul resto della Regione, con quantitativi cumulati generalmente deboli.