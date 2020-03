Attualità

Coronavirus Sicilia, appello al Governo: Sud come Nord se mancano dispositivi di protezione

Ragusa - Ieri durante il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile sull’emergenza del coronavirus il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, ha spiegato la situazione in Italia evidenziando che questa settimana è decisiva per gli italiani. “Le considerazioni che possiamo fare – ha detto Brusaferro - sono diverse. La prima è che questa settimana è decisiva per tutti e lo ribadiamo noi che teniamo sotto controllo l’andamento delle curve epidemiologiche. Questa grande attenzione avviene soprattutto al momento nelle regioni del Nord ma è ancora più importante tenere sotto controllo l’andamento delle curve epidemiologiche nella regioni del Sud dove bisogna evitare che avvenga ciò che si è verificato al Nord”.Parole importanti quelle del presidente Brusaferro che devono però avere dei riscontri per evitare un aumento della curva epidemiologica al Sud ovvero devono mettere a disposizione delle Regioni del Sud ed in particolare della Sicilia, dove si è registrato un enorme rientro di persone in fuga dal Nord, tutto ciò che serve per affrontare l’emergenza. Non basta creare i Covid Hospital o altre posti letto nelle Rianimazioni siciliane se poi mancano i dispositivi di protezione per i sanitari. Se i medici e gli infermieri non avranno a disposizione, in tempi celeri, camici, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale per affrontare un eventuale picco di pazienti con Covid la curva epidemiologica in Sicilia sarà sicuramente catastrofica. Quindi rivolgiamo un appello al Governo: inviate in Sicilia tutto ciò che serve per affrontare l’emergenza prima che la situazione diventi incontrollabile. La prevenzione, come ci insegna ciò che è avvenuto al Nord, è fondamentale per cercare di contenere un virus che sta facendo vittime in tutto il mondo. Il Governo nazionale deve immediatamente provvedere a rifornire i dispositivi di protezione, fondamentali e indispensabili a tutti coloro che rischiano la vita nelle strutture sanitarie, ospedaliere e farmaceutiche. Il Governo deve pensare anche al Sud.