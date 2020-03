Salute e benessere

Dieta chetogenica per dimagrire subito: esempio menù gratis Dieta chetogenica per dimagrire subito: esempio menù gratis

La dieta chetogenica per dimagrire subito è la dieta ideale per dimagrire in questo periodo per perdere qualche chilo e tornare in forma quando si finisce il periodo di “quarantena”. Si tratta di una dieta che prevede il consumo di alimenti che non contengono carboidrati. Gli alimenti consigliati nella dieta chetogenica sono: carne, prodotti della pesca e uova, formaggi, grassi e oli da condimento, ortaggi. Gli alimenti sconsigliati invece nella dieta chetogenica sono: cereali, patate e derivati, legumi, bibite dolci, dolciumi vari, birra ecc.In genere, si consiglia di mantenere un'assunzione di carboidrati inferiore o uguale a 50 g/die, organizzata idealmente in 3 porzioni con 20 g ciascuna. Una linea guida piuttosto severa per una corretta dieta chetogenica prevede una ripartizione energetica di: 10% da carboidrati, 15-25% di proteine (non dimenticando che le proteine, contenendo anche amminoacidi glucogenici, partecipano a sostenere il livello di glucosio nel sangue),70% o più da grassi. Ma come funziona la dieta chetogenica? Il meccanismo di funzionamento della dieta chetogenica si basa sulla riduzione delle calorie e dei carboidrati alimentari che, in associazione ad un giusto livello di proteine e un elevato contenuto percentuale di grassi, dovrebbe migliorare la lipolisi e l'ossidazione lipidica cellulare, quindi il consumo totale di grassi ottimizzando il dimagrimento.La produzione di corpi chetonici, che dev'essere assolutamente controllata, ha la funzione di moderare lo stimolo dell'appetito – per il loro effetto anoressizzante. La dieta chetogenica non deve essere seguita per un lungo periodo in quanto potrebbe dare effetti collaterali non infiddiferenti. Inoltre è raccomandato chiedere il parere del proprio medico o di uno specialista quando si comincia la dieta chetogenica o qualsiasi altro tipo di diete. la dieta chetogenica è vietata a chi soffre di dibate o altre patologie importnatni e alle donne in gravidanza. Ma vediamo ora un esempio della dieta chetogenica per dimagrire subito.Primo giorno: colazione con Prosciutto crudo 50 g, Pane di segale 50 g. Spuntino: pistacchi tostati e salati 50 g. Pranzo: Rucola 100 g, trancio di salmone (grigliato)150 g, Olio di oliva20 g. Merenda: Fiocchi di latte 100 g, Cena: zucchine 200 g, capretto grigliato 200 g, olio di oliva 10 g. Secondo giorno: colazione con bresaola 50 g, pane di segale 30 g, Spuntino: mandorle dolci 50 g, Pranzo: fagiolini 200 g, trancio di salmone (grigliato) 250 g, olio di oliva 20 g, Merenda: grana 50 g, Cena: pomodori da insalata 200 g, Lattuga 100 g, vitellone, tagli semigrassi 150 g, olio di oliva 10 g. Terzo giorno: colazione con speck 50 g, sottiletteformaggio 30 g, pane di segale 25 g. Spuntino: 5 mandorle. Pranzo: lattuga 200 g, trota saltata in padella 200 g, olio di oliva 10 g. Merenda: shake proteico 30 g. Cena: broccoli 250 g, uovo di gallina (2 interi + 2 albumi) 150 g, olio di oliva 10 g.Quarto giorno: colazione con un bicchiere di latte scremato e due fette biscottate integrali con un velo di marmellata. Spuntino: uno yogurt di latte parzialmente scremato 130 g e un kiwi 100 g. Pranzo: riso parboiled 200 g, parmigiano grattugiato 10 g, pomodori 200 g, tonno sott'olio sgocciolato 100 g, olio di oliva 10 g. Merenda: una mela. Cena: pane integrale 150 g, trancio di pesce spada (grigliato) 100 g, olio di oliva 10 g e spinaci 200 g.