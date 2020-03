Attualità

Coronavirus Ragusa, 8 positivi Covid 19 ricoverati a Modica Coronavirus Ragusa, 8 positivi Covid 19 ricoverati a Modica

Modica – Sono 8 i pazienti ricoverati con coronavirus all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. Gli ultimi due ricoveri sono avvenuti nelle ultime ore. Ieri sera nel reparto di Malattia Infettive dell'ospedale modicano è stata ricoverata con sintomi di tosse e febbre una donna di Scicli a cui si aggiunge un’altra paziente di Ragusa. I ricoverati nel nosocomio modicano sono cinque di Comiso, due di Ragusa e una di Scicli. Quest’ultima è rientrata da un viaggio all’estero. Il sindaco di Scicli ieri sera ha invitato gli sciclitani a restare a casa e a seguire le regole.“Sono diversi i casi di isolamento in città – ha detto il sindaco di Scicli, Enzo Giannone – in un video postato su facebook e tutti sono al momento monitorati. L’invito per tutti e restare a casa ed uscire solo per necessità ovvero per la spesa e per andare in farmacia”. L'invito del sindaco di Scicli è l'invito che tutti devono seguire a prescindere dal Comune di residenza. Tutti i sindaci invitano i cittadini a restare a casa per contenere la diffusione del coronavirus. Si tratta dell'unico modo per cercare di uscirne fuori prima possibile.