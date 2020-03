Coronavirus, 9 i ricoverati in ospedale a Modica

Attualità

Modica – Sono 9 in totale i pazienti ricoverati all’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la Provincia di Ragusa. Ai sette ricoverati nei giorni scorsi oggi se ne sono aggiunti altri due stamattina, uno di Vittoria e uno di Ragusa. Il paziente di Vittoria (nella foto il pre triage dell'ospedale Guzzardi di Vittoria) si trova ricoverato nel reparto di Malattie Infettive mentre il paziente di Ragusa si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione del nosocomio modicano. Quest’ultimo è un uomo che nelle scorse settimane ha avuto contatti con parenti venuti in visita dal Nord Italia.L’uomo vive da solo ed in queste settimane ha rispettato la quarantena. (Foto Assenza)