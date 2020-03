Virus Italia, nuove restrizioni: ecco le attivitÃ  che chiudono

Italia

Virus Italia, nuove restrizioni: ecco le attività che chiudono

Roma - Il premier Giuseppe Conte ieri sera in una diretta su Facebook ha annunciato una nuova serie di restrizioni che entranno in vigore da lunedì 23 marzo e fino al 3 aprile. Continueranno a rimanere aperti tutti i supermercati, tutti i negozi di alimentari e di generi di prima necessità. Non ci saranno restrizioni sui giorni d'apertura dei supermercati. Aperte farmacie e parafarmacie. Assicurati i servizi bancari, postali, assicurativi, finanziari e tutti i servizi pubblici, ad esempio i trasporti. Al di fuori delle attività essenziali, sarà consentito solo lo svolgimento di lavoro in modalità smart working e le attività produttive ritenute rilevanti per la produzione nazionale.Secondo quanto precisano fonti di Palazzo Chigi, dalla nuova stretta decida dal governo per contrastare il Covid-19, sono esclusi giornali, tv ed edicole che resteranno aperti. Aperti anche Tabacchi e benzinai.