Omicidio a Roma, 20enne uccide la madre e la decapita

Roma - Omicidio, poco prima della mezzanotte, in un appartamento in via James Joyce, in zona Laurentina, a Roma. Un ragazzo di 20 anni, al culmine di una lite, ha ucciso la madre. Il giovane, da una ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, ha afferrato un coltello da cucina e ha colpito la mamma fino a decapitarla. In casa c'era anche la sorella del 20enne, che ha provato a bloccarlo senza riuscirci ed è dunque scappata per rifugiarsi dai vicini che hanno chiamato i carabinieri. Sul posto i militari di Cecchignola e dell'Eur.Il 20enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio.