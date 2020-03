Coronavirus Ragusa, donna di Scicli positiva al Covid ricoverata a Modica

Attualità

Scicli – Una donna di Scicli, positiva al Covid 19, rientrata da un viaggio all’estero, è stata ricoverata oggi nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale Maggiore di Modica, Covid Hospital per la provincia di Ragusa. Il sindaco di Scicli, in un video rivolto ai cittadini pubblicato poco fa su Facebook, invita tutti a restare a casa e a non preoccuparsi. “A Scicli - dice il sindaco ci sono diversi soggetti provenienti da altre città che si trovano in isolamento a casa. Sono tutti controllati per verificare il rispetto della quarantena a casa.La donna che oggi è stata ricoverata è risultata positiva al tampone del coronavirus e a seguito di alcuni sintomi ne è stato deciso il trasferimento nel reparto di Malattie Infettive a Modica. I parenti della signora saranno attenzionati da parte della struttura sanitaria con controlli così come anche le persone con cui è stata a contatto”.