Carena idrica a Vittoria, potenziato il servizio: ecco i numeri

Vittoria - Con riferimento a recenti notizie di stampa relative all’approvvigionamento idrico della città, gli uffici preposti comunicano che l’attuale criticità si è determinata, oltre che per le storiche ragioni di vetustà delle reti, che determinano continue rotture e nuove perdite, anche per effetto dell’aumento dei consumi dovuti alla emergenza epidemiologica da Covid-19 tuttora in atto. La maggiore permanenza dei cittadini presso i propri domicili causa infatti un aumento dei consumi, anche per le necessità igieniche particolarmente rafforzate in questo frangente.La Direzione Ambiente si è prontamente attivata per diminuire i disagi, adottando gli opportuni atti amministrativi e mettendo a disposizione della cittadinanza ben tre autobotti, così da recuperare velocemente il ritardo nelle consegne, che è adesso ridotto a qualche giorno. Al fine di ottemperare alle disposizioni di legge relative alla restrizione negli spostamenti, nonché per tutelare la salute sia degli utenti che del personale in servizio, si è inoltre disposto che le prenotazioni avvengano solo per via telefonica. Il numero telefonico del front-office 335.6239337, sempre attivo, è stato pubblicizzato, oltre che tramite affissione presso gli uffici comunali, anche sul sito web istituzionale dell’ente.I dipendenti addetti al servizio autobotte hanno regolarmente effettuato la propria prestazione lavorativa, continuando a garantire il servizio alla cittadinanza, pur nell’attuale momento di difficoltà. Il servizio sarà garantito anche nella giornata di domani.