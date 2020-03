Sicilia

Coronavirus in Sicilia: morti due anziani di Ribera e di Salemi

Palermo - Sale il numero dei morti in Sicilia. Si tratta di due anziani, positivi al coronavirus. Nell'ospedale di Castelvetrano è deceduto un uomo di 79 anni di Salemi. Lo ha confermato l'Asp di Trapani. È il primo morto che si registra in provincia di Trapani. Un pensionato di 87 anni di Ribera (Ag), invece, risultato positivo al Coronavirus e trasferito d'urgenza per problemi respiratori, è morto questa notte a Enna. Lo ha annunciato il sindaco di Ribera Carmelo Pace.