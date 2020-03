Italia

Noleggio auto: la richiesta del servizio continua a crescere

Fino a qualche anno fa disporre di un’auto di proprietà era considerata una necessità quasi imprescindibile nella nostra società. Al giorno d’oggi, però, esistono numerose circostanze in cui scegliere di acquistare un autoveicolo, tanto nuovo, quanto usato, non risulta più conveniente. Si pensi, infatti, a chi utilizza il proprio mezzo per brevi periodi o, viceversa, a quelli che necessitano di impiegarlo per lunghi tratti della giornata; ci sono poi tutti coloro che compiono per lavoro decine di migliaia di chilometri l’anno, sottoponendo l’auto a uno stress che si traduce in costose operazioni di manutenzione, e quelli che, di contro, lasciano la macchina in garage per mesi, per cui la spesa per l’assicurazione RCA si traduce soltanto in uno spreco di risorse.Ecco spiegato dunque perché, in questo preciso momento storico, sempre più persone decidono di affidarsi ai servizi di noleggio: ditte che permettono ai clienti di usufruire di auto – o anche veicoli commerciali – esclusivamente nel momento in cui se ne ha realmente bisogno. Ricorrere ad un noleggio significa, infatti, smettere di preoccuparsi del bollo, della già citata assicurazione e addirittura della manutenzione, visto che sarà la ditta erogatrice del servizio a prendersi cura di tutta la propria flotta veicoli.L’importanza del controllo totale della propria flotta Chi mette a disposizione un servizio di noleggio, dunque, deve avere un controllo pressoché totale della propria flotta e questo vuol dire sia occuparsi della gestione ordinaria/straordinaria di eventuali danni che avere reale consapevolezza di dove si trovino i singoli veicoli in ogni momento della giornata. Da questo punto di vista, niente offre le stesse garanzie di un gps tracker per auto: una tecnologia che permette di ottenere preziose informazioni in merito a ogni mezzo su cui è installato e che può comodamente essere controllato da remoto.Con un localizzatole gps, quindi, sarà possibile conoscere in tempo reale sia la posizione corrente di ogni auto noleggiata sia il tragitto percorso, con tanto di indicazioni relative alle ore di sosta e ai tempi degli spostamenti giornalieri. Dati fondamentali per riuscire ad ottimizzare i guadagni di un’impresa di autonoleggio e per intervenire prontamente in caso di tentativi di furto delle proprie vetture.Come assicurarsi un gps tracker di qualità Runic.io è un vero e proprio leader del mercato quando si parla di software e progettazione hardware da impiegare nella localizzazione, come ben dimostrano tanto gli oltre 3.000 clienti attivi quanto, soprattutto, gli oltre 192 milioni di chilometri registrati dai propri dispositivi. Il localizzatole gps di Runic.io nasce proprio per ottimizzare la gestione e il controllo di qualsiasi veicolo. I suoi dispositivi, infatti, permettono a ogni ditta di svolgere numerose operazioni, quali ad esempio il blocco motore o quello degli allarmi di traino in caso di incidente. A ciò si aggiunge che il gps tracker di Runic.io è dotato di sim card europee senza alcun tipo di vincolo: questo vuol dire traffico illimitato nei diversi paesi dell’Unione e totale assenza di costi aggiuntivi.Tutti i dispositivi Runic.io sono dotati di un comodo servizio cloud, che permette di accedere al controllo flotta sia tramite sito web che tramite applicazioni mobile sviluppate tanto per i sistemi operativi Android, quanto per i sistemi operativi iOS. Il controllo delle informazioni è ovviamente disponibile 24 ore su 24 e avviene in tempo reale, visto che il tempo di campionamento del singolo localizzatore gps è addirittura inferiore ai 30 secondi.