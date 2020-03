Coronavirus Italia, 4.825 morti: solo oggi 793 deceduti

Italia

Roma - Sono 4825 i morti in Italia nella crisi coronavirus. E' il dato diffuso da Angelo Borrelli, commissario straordinario per l'emergenza. "L'incremento è di 793 deceduti, noi non facciamo distinzioni tra 'per' e 'con' coronavirus", le parole di Borrelli. I guariti in totale sono 6072, con un incremento di 943 unità. I casi attualmente positivi sono 42681, con un aumento di 4821. Di questi, 22116 in isolamento domiciliare, 17708 ricoverati e 2857 in terapia intensiva.