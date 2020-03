Cronaca

Incidente autonomo, auto cappotta sulla Scicli Donnalucata Incidente autonomo, auto cappotta sulla Scicli Donnalucata

Scicli – Incidente stradale autono oggi intorno alle ore 15,30 sulla strada provinciale 95 Lodderi - Milizie, la Scicli Donnalucata. Un’auto, una Ford Fiesta, condotta da una donna per cause in corso di accertamento è cappottata nei pressi di una curva. La donna è rimasta ferita ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale di Scicli e la Polizia Provinciale. (Foto Assenza)