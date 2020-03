Attualità

Modica - E' morto a Modica il giornalista Piero Vernuccio, direttore ed editore dell’Associazione “Dialogo” e del mensile omonimo. Aveva 72 anni. Gli esiti infelici di due interventi chirurgici non gli hanno lasciato scampo. Ha diretto Dialogo per 45 anni curandone ogni aspetto e senza saltare un solo numero. Ha amato Modica come pochi e questa Città gli deve tanto. Lascia la moglie e due figli. I funerali saranno celebrati lunedì, purtroppo in forma strettamente privata date le circostanze.