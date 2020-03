Attualità

Modica, un agente di Polizia Locale a presidiare uffici postali Modica, un agente di Polizia Locale a presidiare uffici postali

Modica - Il Comune di Modica sarà a supporto di PosteItaliane nell’affrontare il delicato periodo di pagamento delle pensioni. Il Sindaco, Ignazio Abbate, per andare incontro alle giuste esigenze degli impiegati e della stessa utenza, ha predisposto un servizio speciale attraverso la Polizia Locale di sorveglianza per tutto il periodo in cui saranno in pagamento le pensioni. Un agente sosterà, dall’apertura alla chiusura al pubblico, in ogni ufficio postale modicano al fine di sorvegliare sul rispetto delle norme vigenti.Proprio per evitare pericolosi assembramenti di persone, Poste Italiane ha reso noto nei giorni scorsi che le pensioni del mese di Aprile verranno accreditate il 26 marzo con ritiro da oltre 7000 postamat. Per coloro che devono invece recarsi presso gli Uffici postali per il ritiro in contante sarà effettuata una turnazione in ordine alfabetico.