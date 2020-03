Sicilia Covid 19, positivo operatore del 118: Regione dispone tamponi per tutti

Sicilia

Palermo - Covid-19. Positivo un operatore del 118, la Regione dispone tamponi per tutti i sanitari. La reazione di Ugl sanità e medici Sicilia: "Bene, ma adesso censire con frequenza tutto il personale impegnato a vario titolo, elevare i sistemi di protezione e blindare gli ospedali" . "L'agghiacciante notizia della positività al Covid-19 di un operatore della Seus 118 è arrivata ieri contemporaneamente ad una nota con la quale l'Assessorato regionale della salute dispone l'effettuazione del tampone su tutti gli operatori sanitari, con modalità cicliche.Se da una parte, quindi, non possiamo che esternare la nostra rabbia, augurando al lavoratore contagiato una pronta guarigione, dall'altra accogliamo con soddisfazione l'emanazione di un provvedimento che, come organizzazione sindacale, avevamo richiesto nei giorni scorsi." A sottolineare il sentimento contrastante per ciò che sta accadendo, sono Carmelo Urzì segretario regionale della Ugl sanità e Raffaele Lanteri, segretario regionale della Ugl medici, che aggiungono: "Se si vuole fermare la catena di contagio si deve censire con frequenza tutto il personale, anche non sintomatico, a cominciare dagli operatori del 118 che purtroppo oggi non hanno ancora dispositivi di protezione a sufficienza, per passare con i medici e sanitari dei pronto soccorso e poi tutto il personale degli ospedali siciliani, anche quello delle ditte in appalto che curano i servizi sanitari, le pulizie il facchinaggio e le manutenzioni.Continuiamo a ribadire infatti che chi è chiamato a prestare cure e ad operare nei luoghi di cura, non può di certo finire ad essere il paziente da curare. Che tra l'altro - continuano i sindacalisti - aldilà dei turni massacranti sono lavoratori che fanno rientro a casa e, se contagiati e non debitamente controllati, potrebbero trasferire il virus ai loro familiari: una catastrofe! Per questo, oltre a chiedere al Presidente della Regione siciliana Nello Musumeci ed all'Assessore della salute Ruggero Razza di blindare le aziende ospedaliere, limitando al minimo e stretto indispensabile gli accessi di personale (soprattutto il personale amministrativo al momento non utile alla causa), anche con l'ausilio della presenza dell'Esercito, nonchè di incaricare la Protezione civile regionale di attivare una corsia preferenziale di invio di materiali di prevenzione e protezione elevata per quei lavoratori che sono in prima linea a condurre la battaglia contro il Covid-19.Siamo certi che anche questi nostri suggerimenti, come gli altri in precedenza, verranno accolti senza indugio."