Sicilia

Covid 19, 2 medici positivi a Siracusa e 40 tamponi negativi a Modica

Nell'ospedale Umberto I di Siracusa sono risultati positivi al Coronavirus due medici e un infermiere. Lo confermano fonti sanitarie. Nei giorni scorsi era risultato positivo al tampone un medico del reparto di cardiologia. L'azienda sanitaria provinciale di Siracusa aveva attivato tutte le procedure necessarie come la sanificazione del reparto e il divieto a nuovi ricoveri e nel frattempo ha avviato l'esame del tampone per gli altri sanitari. Due sanitari positivi sono stati ricoverati, ma sono in buone condizioni, altri due sono in isolamento domiciliare.Si tira un sospiro di sollievo intanto nell'ospedale 'Maggiore' di Modica dopo che ieri era risultata positiva al Covid 19 un'infermiera del laboratorio analisi: i tamponi effettuati su più di 40 sanitari che avevano avuto contatto con la donna hanno dato tutti esito negativo. I locali del reparto dove l'infermiera lavorava sono stati sanificati e oggi il laboratorio analisi tornerà operativo.