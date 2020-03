Coronavirus, Gallera: DisponibilitÃ  medici da 5 regioni

Italia

Coronavirus, Gallera: Disponibilità medici da 5 regioni Coronavirus, Gallera: Disponibilità medici da 5 regioni

Milano, 20 mar. - "Abbiamo avuto disponibilità di medici da cinque regioni che ringraziamo molto". Lo ha detto Giulio Gallera, assessore al Welfare della Regione Lombardia ad Agorà, su Rai Tre, sull'emergenza coronavirus. A quanto apprende l'Adnkronos da fonti qualificate, le cinque regioni italiane disponibili per ora a mandare personale medico in supporto della Lombardia sono Toscana, Calabria, Sicilia, Trentino e Basilicata.L'assessore al Welfare ha spiegato che "le bare che vediamo, come quelle di Bergamo, non corrispondono ai conteggi che facciamo. C'è sicuramente una situazione più ampia che non viene mappata, ma la mappatura serve a un dato statistico, il problema di sapere la diffusione totale sarà domani, il problema oggi è provare a curare chi ha bisogno".