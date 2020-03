Coronavirus, Azzolina: anno scolastico salvo in qualunque caso

Italia

Roma - "L'anno sarà salvo in qualsiasi caso. I nostri studenti di certo non devono pagare la situazione di emergenza che il nostro Paese sta vivendo". Così la ministra dell'Istruzione Lucia Azzolina ai microfoni di Radio Anch'Io su Rai Radio 1. I possibili scenari "li stiamo valutando un po' tutti ma saranno le autorità sanitarie a dirci esattamente quando i nostri studenti potranno ritornare a scuola in sicurezza", aggiunge.