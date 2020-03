Attualità

Italia unita con Inno di Mameli, oggi 20 marzo: anche a Ragusa Italia unita con Inno di Mameli, oggi 20 marzo: anche a Ragusa

Ragusa – Oggi, venerdì 20 marzo alle ore 11, per la prima volta in assoluto nella storia dell’Italia, tutte le radio italiane, nazionali e locali, si uniranno per un'iniziativa di diffusione comune senza precedenti a 100 anni dalla prima trasmissione radiofonica: La radio per l'Italia. Tutte le stazioni radio trasmetteranno in contemporanea (anche su tutte le piattaforme Fm, Dab, in televisione e in streaming sui siti e sulle App), la stessa programmazione ovvero l’Inno di Mameli per poi proseguire nell'ordine con Azzurro, La canzone del sole e Nel blu dipinto di blu, tutte canzoni che sono simboli di speranza.Tutti gli italiani sono invitati ad alzare il volume, aprire le finestre e cantare in coro l'inno nazionale, che in questi giorni si è già sentito risuonare tante volte dai balconi per farsi forza contro la paura. Al termine della trasmissione radio tutte le navi della Marina Militare nei diversi porti nazionali suoneranno le sirene di bordo contemporaneamente. Aderiscono all’iniziativa i quattro canali radiofonici della Rai (Radio 1, Radio 2, Radio 3 e Isoradio), e ancora M2O, R101, Radio 105, Radio 24, Radio Capital, Radio Deejay, Radio Freccia, Radio Italia Solomusicaitaliana, Radio Kiss Kiss, Radio Maria, Radio Monte Carlo, Radio Radicale, Radio Zeta, RDS 100% grandi successi, RTL 102.5, Virgin Radio.Inoltre, le emittenti radiofoniche locali aderenti all’Associazione Aeranti-Corallo e all’Associazione Radio Locali FRT-Confindustria Radio Tv. Anche InBlu Radio InBlu Radio, il network delle radio cattoliche della Cei, alle 11, si unirà a tutte le radio italiane per trasmettere l'Inno di Mameli in questo momento di grande difficoltà per tutti causato dal coronavirus.