Coronavirus, ospedale di Modica: riapre laboratorio analisi, tamponi negativi

Modica – Riapre il laboratorio analisi dell’ospedale Maggiore di Modica. Tutti i tamponi effettuati al personale sanitario, dopo il caso positivo Covid 19 di un dipendente all’interno del laboratorio analisi, sono negativi. Un bella notizia non solo per i diependenti del nosocomio modicano ma per tutti i cittadini considerato che l'ospedale modicano è il Covid Hopsital per la provincia di Ragusa.