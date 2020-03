Attualità

Coronavirus Modica, sale a 5 il numero dei ricoverati al Maggiore Coronavirus Modica, sale a 5 il numero dei ricoverati al Maggiore

Modica – Sale a cinque il numero dei ricoverati per Covid 19 nel reparto di malattie Infettive all’ospedale Maggiore di Modica. Ieri sera sono state ricoverate altre due persone, la figlia dei coniugi di Comiso e una donna di Ragusa. Non si esclude che nelle prossime ora possa essere ricoverato anche il figlio dei coniugi di Comiso, anche lui positivo al covid. Ad oggi i ricoverati nel reparto di Malattie Infettive del Covid Hospital Modica, sono due di Ragusa e tre di Comiso. Nella serata di ieri il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari ha annunciato tre nuovi casi di contagio a Comiso ovvero i figli dei due coniugi ricoverati domenica scorsa nel nosocomio modicano e un'altra persona estranea alla famiglia comisana. "I casi di infezione da Coronavirus - ha scirtto ieri in un post pubblicato su Facebook il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari - accertati oggi a Comiso sono 5. I casi riguardano due nuclei familiari diversi e senza reciproche interrelazioni. Non voglio scatenare reazioni scomposte o stupide cacce alle streghe (che, vi avverto, non tollero per mia natura). Ma ci tengo a dire che il comportamento di una percentuale, sebbene minoritaria, di miei concittadini è l'esatto opposto di quello che viene raccomandato ormai fino all'ossessione. Questi pochi metteranno a repentaglio la propria e l'altrui vita.E non dite che ci vorrebbero più controlli, perché nessuna città dispone di tanti agenti quanti sono i suoi abitanti. Ciascuno di noi è dotato di capacità intellettive e quindi dovrebbe saper tenere a bada sé stesso. I casi di contagio, di questo passo, cresceranno in maniera esponenziale. E io, che non ho potuto piangere nemmeno mio padre, non voglio piangere per le stesse scene che di Bergamo abbiamo visto tutti in tutti i telegiornali. Con tutta la forza che ho, vi grido : #RESTATE A CASA