Vittoria, da stasera la sanificazione delle strade

Vittoria - Comincia questa sera l'igienizzazione delle piazze e strade di Vittoria e di Scoglitti, decisa dalla Commissione straordinaria. L'intervento partirà alle ore 22 dal centro urbano e dalla frazione rivierasca per poi diramarsi lungo le zone periferiche. Al lavoro diverse squadre con uomini e mezzi della Tech supportati anche dai volontari e dai mezzi della Protezione Civile. L'igienizzazione si protrarrà per i prossimi 5 giorni, sempre a partire dalle ore 22, fino al completamento delle operazioni che riguarderanno tutto il territorio comunale.L’igenizzazione delle vie e delle piazze della città verrà eseguita di concerto con ASP di Ragusa, che ha indicato i prodotti igienizzanti da utilizzare per questo tipo di interventi, al fine di evitare danni all’ambiente ed al sottosuolo.