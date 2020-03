Coronavirus, tampone e denuncia per 2 dipendenti dell'ospedale Maggiore

Attualità

Ragusa, 19 marzo 2020 - Denunciati alle autorità due dipendenti dell’ospedale di Modica e deferiti entrambi alla commissione disciplinare aziendale. I dipendenti non si sarebbero autodenunciati dopo essere tornati dal nord Italia nelle zone ad alto rischio epidemico, dove si sarebbero recati per motivi familiari e sono andati a lavorare nonostante i divieti. In considerazione del precario stato di salute di uno dei due, i colleghi avrebbero appreso del viaggio e li hanno fatto immediatamente allontanare.I due sono stati posti in isolamento ed è stato effettuato il tampone ad entrambi. Per fortuna l’esame è risultato negativo. «In un momento come quello attuale, la mancanza totale di senso di responsabilità è intollerabile se esercitata da persone che operano all’interno di strutture sanitarie. Nel caso i tamponi fossero risultati positivi avremmo dovuto attuare misure di contenimento al presidio ospedaliero che avrebbero causato un danno gravissimo a tutta la comunità» ha dichiarato il Direttore Generale dell’ASP di Ragusa.