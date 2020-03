Asp Ragusa: positiva Covid misure preventive nel laboratorio analisi ospedale Modica

Attualità

Ragusa, 19 marzo 2020 –L’Asp di Ragusa ha adottato tutte le misure preventive nel laboratorio analisi dell’ospedale Maggiore di Modica. L’Azienda Sanitaria di Ragusa, appreso che un componente del personale sanitario è risultato positivo al coronavirus, comunica di avere attivato, immediatamente, le misure di sanificazione e contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al D.L. 9 marzo 2020, n. 14.Misure preventive sono state intraprese con colleghi e i pazienti venuti a contatto con la persona risultata positiva e attualmente in quarantena presso la propria abitazione.