Vittoria coronavirus, uffici servizi sociali aperti

Vittoria - Anche nei giorni dell’emergenza Coronavirus il Comune di Vittoria continua a garantire i servizi di assistenza socio sanitaria e socio assistenziale in favore delle persone anziane e con disabilità. L'ufficio dei servizi sociali, infatti, continua incessantemente a lavorare garantendo ogni giorno l'assistenza agli anziani, agli anziani in ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), assistenza ai disabili e ai minori in difficoltà. Tutte le attività vengono quotidianamente svolte con professionalità a beneficio degli utenti. Il team composto da assistenti sociali, e personale amministrativo di supporto è a disposizione e dei cittadini che versano in situazioni di difficoltà per fornire ogni tipo di supporto . Gli uffici rimangono aperti al pubblico (adottando tutte le prudenze e le cautele del caso) il lunedì e il venerdì dalle ore 10 alle ore 12. Inoltre per i casi urgenti ed assolutamente necessari è possibile chiamare, o fissando un appuntamento con il personale della Direzione, ai seguenti numeri: 342 5271927 – 342 6053483. Rimane aperto anche l'ufficio anagrafe nelle giornate di lunedì e venerdì, dallo ore 10 alle ore 12. Per i servizi di pubblica utilità il personale è disponibile previo appuntamento.I servizi sociali sono in stretto collegamento con la protezione civile alla quale i cittadini potranno rivolgersi per le emergenze del coronavirus.“Pertanto,- commenta la Commissione straordinaria- tutti i messaggi e le notizie diffusi ad arte, anche attraverso i media, per diffondere allarme e panico tra i cittadini, sono da respingere ai mittenti, che, se identificati, saranno perseguiti a norma di legge! Tali comportamenti assumono una gravità molto particolare in questo contesto storico dove, invece, tutti dovrebbero contribuire a rasserenare gli animi!”