Coronavirus Modica, sospeso servizio strisce blu

Modica - Il servizio di strisce blu nel territorio comunale è sospeso sino alla fine dell’emergenza COVID – 19. E’ quanto chiarisce il sindaco, Ignazio Abbate, che ha disposto tale decisione sulla scorta di alcune necessità e chiarimenti richiesti da numerosi automobilisti e soprattutto i residenti nel centro urbano che non devono temere, in questo periodo di emergenza, alcuna infrazione per il parcheggio auto nelle strisce blu.Peraltro la decisione si lega all’opportunità di favorire l’utenza per posteggiare l’auto per motivi strettamente necessari, come il recarsi in un supermercato di generi alimentari o in una farmacia per l’acquisto di beni di prima necessità o per cure sanitarie senza l’ausilio della park card.