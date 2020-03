Modica, controlli per gli esercizi commerciali che lavorano a porte chiuse

Attualità

Modica - “Invitiamo gli artigiani che continuano a lavorare all’interno dei propri locali senza l’accesso di pubblico a mantenere chiuse a chiave le porte, in caso contrario sarebbero oggetto di controlli (e di sanzione) da parte delle Forze dell’Ordine”. Così il Sindaco di Modica mette in guardia tutti i commercianti che stanno continuando la loro attività per portare a termine le commesse ricevute nei mesi scorsi: “Tali attività dovranno provvedere entro la giornata di domani ad effettuare l’opera di sanificazione e disinfezione come da ordinanza emanata lunedi.Ad oggi risultano circa 200 esercizi commerciali che si sono messi in regola con questa ordinanza. Le 72 ore, ci tengo a ribadirlo, sono limite tassativo per quelle attività che sono ancora aperte o che lavorano all’interno dei propri locali senza apertura al pubblico. Tutti gli altri dovranno provvedere alla sanificazione prima della riapertura. Da sabato scatteranno i controlli a tappeto tramite la Polizia Locale e le altre Forze dell’Ordine”. Continua intanto l’opera di sanificazione degli esercizi scolastici mentre partirà questa sera alle 20:00 l’intervento di igienizzazione mediante l’ausilio di dispositivi idropulenti delle strade del quartiere Sorda.Per tale ragione il Primo Cittadino invita, chi ne ha la possibilità,a posteggiare le auto in garage in modo da lasciare più spazio libero possibile alle attività di pulizia.