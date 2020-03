Attualità

Coronavirus, via libera al rientro dei siciliani da Malta a Pozzallo Coronavirus, via libera al rientro dei siciliani da Malta a Pozzallo

Pozzallo – Via libera dal Presidente della Regione Siciliana, Nello Musuemci, per il rientro a Pozzallo dei 300 siciliani che si trovano a Malta. I siciliani subito dopo l’arrivo a Pozzallo saranno sottoposti ai controlli sanitari, dovranno compilare l'autocertificazione e recarsi in quarantena obbligatoria. E’ quanto si legge in una nota di palazzo d'Orleans. Ieri il permesso era stato negato in base alle nuove disposizioni del decreto firmato dalla ministra dei Trasporti Paola De Micheli e riguardante i collegamenti con la Sicilia.