Attualità

Coronavirus Scicli, sanificazione del territorio, giorni e zone: chiudete le finestre Coronavirus Scicli, sanificazione del territorio, giorni e zone: chiudete le finestre

Scicli - L’amministrazione comunale di Scicli ha programmato un intervento di disinfezione e sanificazione di tutto il territorio per venerdì 20 e sabato 21 marzo. Venerdì 20 l’intervento si concentrerà su Scicli centro, sabato 21 marzo su Jungi, Cava d’Aliga, Donnalucata, Sampieri, e tutto il territorio esterno. Le operazioni inizieranno a mezzanotte del 20 marzo e a mezzanotte del 21 marzo. Avvertenze: chiudere le finestre, togliere indumenti ed essenze dai balconi, non lasciare alimenti, anche per animali domestici, all’esterno.Per charimenti, telefonare al 3290571941. Saranno utilizzati prodotti autorizzati e approvati dalle autorità sanitarie.