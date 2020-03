Sicilia

Siracusa, medico positivo al coronavirus: chiuso il reparto di Cardiologia

Siracusa - Un medico del reparto di Cardiologia dell’ospedale Umberto I di Siracusa è risultato positivo al coronavirus. Dopo l’esito del test sono state attivate immediatamente tutte le misure di sanificazione degli ambienti e di contenimento previste, anche in armonia con le disposizioni specifiche per gli operatori sanitari di cui al Decreto legge 9 marzo 2020, n. 14.Gli altri colleghi ed il personale infermieristico sono stati immediatamente sottoposti ai tamponi per verificare se hanno contratto il Covid-19.Stesso test anche ai pazienti ricoverati nel reparto. Le condizioni di salute del medico non destano particolare preoccupazione. L’Asp di Siracusa fa sapere che si è ricostruita la mappa dei contatti stretti su cui si è proceduto con le misure previste di controllo e di sorveglianza. Nel reparto dove opera il medico sono stati intrapresi i protocolli previsti per i pazienti ed al momento sono sospesi muovi ricoveri pur rimanendo attivo un percorso di garanzia per le urgenze. Sono in corso gli accertamenti per sapere in che modo il medico ha contratto il Covid.Sale il numero di persone che hanno contratto il Covid-19 nella provincia di Siracusa, al momento è stato toccato il tetto delle 21 unità. Tra i pazienti c’è anche il direttore del Parco archeologico di Siracusa, Calogero Rizzuto, mentre nelle ultime ore il sindaco di Noto, Corrado Bonfanti, ha annunciato che ci sono due nuovi casi a Noto (tra i 21 nel Siracusano) le cui condizioni di salute sembrano abbastanza soddisfacenti.