Virus, i consigli per fare la spesa in sicurezza

Virus, i consigli per fare la spesa in sicurezza. Ecco le precauzioni per fare la spesa senza aumentare i rischi del contagio ai tempi del coronavirus. Come prima regola fate un elenco di tutte le cose necessarie per diverso tempo, in modo da non dover uscire di casa tutti i giorni ma ricordate che non c’è il rischio di rimanere senza cibo, quindi state sereni. Fino almeno al 3 aprile ci si potrà spostare solo in casi strettamente necessari, e cioè per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità come fare la spesa, motivi di salute e rientro presso la propria abitazione.Quindi è necessario rimanere a casa il più possibile e uscire solo se strettamente necessario. E' vietato uscire di casa per chi ha sintomi da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5°, divieto assoluto di muoversi dalla propria abitazione per le persone in quarantena o risultate positive al virus e divieto di ogni forma di assembramento tra le persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Ma vediamo come fare la spesa in sicurezza. Una volta arrivati al supermercato, è il momento di prendere le dovute precauzioni. Per stare al sicuro basta una mascherina (anche usa e getta se non si supera la distanza di un metro dall’altra persona può essere sufficiente) e un paio di guanti.Il contagio, come abbiamo imparato in questi giorni, avviene tramite il contatto delle mani con viso, naso, occhi e bocca. Al supermercato quindi i guanti vanno indossati per prendere il carrello e per imbustare la merce come frutta e verdura, evitando di contaminarla a danno di altri clienti. Le mani vanno tenute protette dai guanti anche quando si arriva alla cassa ed è il momento di pagare il conto. I soldi sono tra le cose che passano di più da una mano all’altra e sono perciò potenziali vettori di contagio.Alle casse, così come nelle attese fuori dal supermercato in caso di ingressi contingentati, è sempre opportuno mantenere la distanza di sicurezza di un metro.Per evitare assembramenti una buona soluzione può essere quella di fare la spesa online. Molte catene dalla grande distribuzione offrono questa possibilità: Esselunga, Coop, Carrefour, Pronto Spesa (Crai), Basko, ma anche app e siti come i celebri Amazon ed eBay, Supermercato24 e Glovo. Alcuni di questi, come Esselunga e Carrefour, garantiscono la consegna gratuita a casa agli over 65 fino a Pasqua.