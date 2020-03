Ospedale Busacca di Scicli per pazienti Covid 19 meno gravi: ipotesi da vagliare

Politica

Scicli - Lettera aperta del deputato regionale Orazio Ragusa all’assessore alla Salute, Ruggero Razza. “Dopo un confronto con l’esponente del Governo Musumeci, il quale mi ha confermato che l’ospedale Maggiore di Modica, che può godere del reparto di Rianimazione e del reparto di Malattie infettive, sarà centro hub per la cura dei pazienti affetti da Covid-19, come tra l’altro testimoniato dalle ultime notizie di cronaca, è indispensabile una riflessione comune per evitare che la struttura in questione, nell’eventualità che la situazione peggiori, naturalmente speriamo di no, sia intasata di pazienti”.Nella lettera aperta, l’on, Ragusa formalizza una richiesta a Razza, dopo essersi confrontato con lo stesso sulla delicata questione. “Una soluzione, con tutte le blindature del caso ed evitando ogni possibilità di contaminazione, così come le moderne tecnologie assicurano, potrebbe essere quella di adattare il Busacca di Scicli – scrive l’on. Ragusa – ad ospitare i pazienti meno gravi, sempre potendo contare sull’ausilio di personale specializzato. Così, i casi più acuti sarebbero trattati a Modica, quelli meno acuti a Scicli. In una situazione di emergenza assoluta, che speriamo di contenere al meglio, tutto ciò potrebbe tramutarsi in una occasione per rilanciare ulteriormente le peculiarità dell’ospedale sciclitano.Diciamo che è una delle soluzioni da vagliare e che potrebbero essere prese in considerazione dal Governo regionale che, guidato in maniera egregia dall’on. Nello Musumeci, si sta battendo contro questo nemico invisibile rappresentato dal Covid-19 nella maniera migliore, cercando di dare risposte alla collettività siciliana. L’ipotesi del Busacca, ribadisco con tutte le precauzioni del caso, senza fare correre alcun tipo di rischio alla comunità locale, sembra percorribile ed è per questo motivo che la sottopongo all’attenzione del governatore con l’auspicio che possa essere seriamente presa in considerazione”.