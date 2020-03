Coronavirus, Silvio Berlusconi dona 10 milioni a Lombardia

Italia

Milano Silvio Berlusconi ha deciso di mettere a disposizione della Regione Lombardia, tramite una donazione, la somma di 10 milioni di euro, necessaria per la realizzazione del reparto di 400 posti di terapia intensiva alla Fiera di Milano (o, eventualmente, per altre emergenze). Ne dà notizia un comunicato. "Ringrazio Silvio Berlusconi per il suo contributo. Un gesto che rappresenta al meglio il gioco di squadra che serve all'Italia, il contributo di un uomo innamorato della sua città, della sua terra, del suo Paese".Così Guido Bertolaso, neo consulente del governatore lombardo Attilio Fontana, commenta all'Adnkronos la donazione di 10 milioni di euro del leader di Forza Italia.