Coronavirus Lazio, Covid Hospital diventano 5

Roma, 17 mar. - "Oggi registriamo un dato di 84 casi di positività e 4 decessi e sono in aumento i guariti che sono 33". Lo sottolinea l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato al termine della videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Escono oggi dalla sorveglianza in 1.793 ovvero hanno terminato la quarantena", aggiunge l'assessore.La situazione nelle Asl e ospedali di Roma e del Lazio: Asl Roma 1: 7 nuovi casi positivi. Guariti 3 pazienti che erano in isolamento domiciliare. 223 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Attivi da oggi 8 posti letto di pneumologia al San Filippo Neri; Asl Roma 2: 14 nuovi casi positivi. 22 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;Asl Roma 3: 9 nuovi casi positivi. Deceduto un uomo di 86 anni con patologie pregresse. 149 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;Asl Roma 4: 4 nuovi casi positivi. 192 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Sospese le accettazioni alla RSA Santa Maria del Rosario di Civitavecchia in attesa esito indagine epidemiologica; Asl Roma 5: 8 nuovi casi positivi. 623 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Dal 28 marzo disponibili ulteriori 10 posti di terapia intensiva; Asl Roma 6: 15 nuovi casi positivi. 41 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;Asl di Latina: 9 nuovi casi positivi. Deceduta donna di 55 anni allo Spallanzani. Era la prima paziente positiva di Latina che veniva da Cremona. 348 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Dal 23 marzo disponibili ulteriori 12 posti di malattie infettive;Asl di Frosinone: 9 nuovi casi positivi. 19 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Deceduto uomo di 89 anni di Cassino con gravi patologie preesistenti. Sospesa l'accettazione alla Rsa San Raffaele di Cassino per attesa esito indagine epidemiologica. Da oggi attivi ulteriori 3 posti letto di terapia intensiva; Asl di Viterbo: 7 nuovi casi positivi. Deceduta una donna di 78 anni di Viterbo che era ricoverata allo Spallanzani. 165 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare;Asl di Rieti: 2 nuovi casi positivi. 11 le persone che sono uscite dall'isolamento domiciliare. Attivi ulteriori 2 posti di terapia intensiva;